Ruba caramelle per 5 euro al supermercato, a processo dopo un anno e mezzo ma lui è malato psichiatrico



Protagonista della storia un 51enne trevigiano già noto alle cronache locali perché a suo carico ci sono diversi fascicoli per reati avvenuti tra la primavera e l’estate dell’anno scorso. L’uomo, ora in cura al centro di igiene mentale, aveva detto che in quel periodo aveva smesso di prendere i farmaci.

Continua a leggere



Protagonista della storia un 51enne trevigiano già noto alle cronache locali perché a suo carico ci sono diversi fascicoli per reati avvenuti tra la primavera e l’estate dell’anno scorso. L’uomo, ora in cura al centro di igiene mentale, aveva detto che in quel periodo aveva smesso di prendere i farmaci.

Continua a leggere

Continua a leggere