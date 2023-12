Salva mamma e figlia disabile di 2 anni da pirata della strada. Riceve odio social: “Fai vomitare”



Lo sfogo di Roberta, 42 anni di Padova, a Fanpage.it: “Quella ragazza ci ha salvato e ora sta ricevendo insulti e minacce, tutto questo non ha senso”. Nel mirino degli odiatori social anche la stessa madre e la figlioletta disabile: “Mi hanno detto che dovrei starmene a casa e non stare in strada”.

Continua a leggere



Lo sfogo di Roberta, 42 anni di Padova, a Fanpage.it: “Quella ragazza ci ha salvato e ora sta ricevendo insulti e minacce, tutto questo non ha senso”. Nel mirino degli odiatori social anche la stessa madre e la figlioletta disabile: “Mi hanno detto che dovrei starmene a casa e non stare in strada”.

Continua a leggere

Continua a leggere