Scompare durante la vacanza, militare paracadutista trovato folgorato vicino a una pala eolica



La drammatica scoperta del corpo senza vita di Riccardo D’Angeli, 41enne maggiore e paracadutista dell’esercito italiano, in un campo eolico a Campomaggiore, in provincia di Potenza. Il militare era scomparso da diverse ore e di lui si erano perse le tracce dopo che non era rientrato nel camper nel quale alloggiava.

Continua a leggere



La drammatica scoperta del corpo senza vita di Riccardo D’Angeli, 41enne maggiore e paracadutista dell’esercito italiano, in un campo eolico a Campomaggiore, in provincia di Potenza. Il militare era scomparso da diverse ore e di lui si erano perse le tracce dopo che non era rientrato nel camper nel quale alloggiava.

Continua a leggere

Continua a leggere