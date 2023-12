Scomparso dopo il pranzo di Natale, Giovanni Pangrazi trovato morto lungo il fiume: indagini in corso



È stato trovato morto lungo il fiume Ventena Giovanni Pancrazi, l’87enne scomparso dal Riminese dopo il pranzo di Natale: era uscito per fare una passeggiata e non è più rientrato. Disposta l’autopsia per chiarire le cause del decesso.

Continua a leggere



È stato trovato morto lungo il fiume Ventena Giovanni Pancrazi, l’87enne scomparso dal Riminese dopo il pranzo di Natale: era uscito per fare una passeggiata e non è più rientrato. Disposta l’autopsia per chiarire le cause del decesso.

Continua a leggere

Continua a leggere