Scontro tra autobus e due auto, muore ragazzo di 13 anni: feriti anche i genitori



Tragico incidente stradale sulla Adriatica, all’altezza di Petacciato, in provincia di Campobasso. Nello scontro tra un autobus di linea extraurbano con passeggeri a bordo e due auto ha perso la vita un ragazzo di 13 anni. Feriti anche la madre e il padre, che è stato ricoverato in ospedali per le gravi lesioni riportate nello schianto.

