Scorgono cadavere che galleggia in acqua mentre passeggiano in piazza, orrore a Padova



Il terribile ritrovamento in una canaletta in Prato della Valle, centrale piazza della città di Padova. La vittima un giovane di 25 anni che però non aveva ferite evidenti sul corpo. Al momento non si esclude alcuna ipotesi.

