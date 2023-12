Scuole chiuse domani sabato 2 dicembre per maltempo in Toscana: l’elenco dei Comuni



A causa del maltempo e dell’allerta meteo arancione restano chiuse domani, sabato 2 dicembre, le scuole di ogni ordine e grado in alcuni comuni della Toscana, come Aulla, Bagnone e Portofferaio: l’elenco in aggiornamento.

Continua a leggere



A causa del maltempo e dell’allerta meteo arancione restano chiuse domani, sabato 2 dicembre, le scuole di ogni ordine e grado in alcuni comuni della Toscana, come Aulla, Bagnone e Portofferaio: l’elenco in aggiornamento.

Continua a leggere

Continua a leggere