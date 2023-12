Sei carabinieri indagati per la morte di Taissir, il fratello mostra le foto: “Gli è stato fatto qualcosa”



Mohamed Sakka mostra per la prima volta le foto del corpo del fratello dopo il ritrovamento in un parcheggio a Modena. Sei carabinieri indagati, uno per l’accusa di morte come conseguenza di altro reato. Un aspetto che per il legale Fabio Anselmo va approfondito.

