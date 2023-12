Si offre per effettuare un trasloco ad un’anziana, ma poi la rapina e tenta di strangolarla in casa



I fatti sono avvenuti a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza. L’uomo è ora in carcere. Dopo aver carpito la fiducia della signora ed essersi introdotto nella sua abitazione, l’ha aggredita rubadole il portafogli e un cellulare. La sventurata è finita in ospedale.

