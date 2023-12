Spettacolare eruzione dell’Etna, fontane di lava oltre 300 metri: traffico in tilt per scattare foto



Spettacolare eruzione dell’Etna in Sicilia, con un’intensa fontana di lava dal Cratere di Sud-Est e trabocchi nell’area sommitale. Traffico in tilt a Catania dopo che automobilisti e motociclisti si sono fermati per strada a fare foto e video.

