Taranto, 22enne incontra la ex con il nuovo fidanzato e lo accoltella alla gola



Il 22enne al culmine di una lite ha accoltellato alla gola il nuovo fidanzato della sua ex compagna, un uomo di 50 anni che fortunatamente non versa in gravi condizioni.

