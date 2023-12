Tempesta di vento in Piemonte, raffiche fortissime: albero cade vicino allo stadio a Torino



Tetti, cartelloni e impalcature divelte per la raffica di vento ad oltre 220 km/h: diversi gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la provincia di Torino e in particolare il Canavese. Molti danni anche a Torino, scuole chiuse in alcune zone.

