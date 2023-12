Tre anni fa la scomparsa di Alessandro Venturelli, la mamma Roberta: “Io sono qui che ti aspetto”



In occasione dell’anniversario della scomparsa del figlio, Roberta Carassai, mamma di Alessandro Venturelli, ha pubblicato un lungo post sui social in cui racconta i “tre anni di angoscia senza fine”. Il 20enne si è allontanato dalla sua casa di Sassuolo il 5 dicembre 2020 e da quel giorno di lui non si hanno più notizie.

