Tredicenne muore davanti ai compagni dopo l’ora di educazione fisica: aperta un’inchiesta



La Procura della Repubblica di Vibo Valentia ha aperto un’inchiesta per far luce sulle cause della morte di un 13enne avvenuta nella mattinata di giovedì 21 dicembre in una scuola di San Costantino Calabro. Il ragazzino si è accasciato dopo l’ora di educazione fisica di fronte ai compagni. Sono stati loro ad allertare l’insegnante che ha chiamato i soccorsi.

