Trovato morto per freddo, l’ex lo scopre dalla polizia: “Non era un clochard, la sua famiglia è ricca”



L’uomo è morto per ipotermia ed è stato ritrovato senza vita nei giorni scorsi sotto i porticati della stazione ferroviaria di Genova Principe. La ex moglie, avvertita dalla polizia, non sa darsi una spiegazione: “Non lo vedevo da un anno ma non era un clochard”.

