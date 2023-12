Truffa dei tabaccai al Lotto: vincite illecite per oltre 100mila euro con l’aiuto di amici e parenti



La Procura di Torino indaga su una presunta truffa commessa da uno o forse più tabaccai della città. A far partire l’inchiesta una segnalazione dell’Agenzia delle Dogane del 2021 su una ricevitoria in zona San Paolo. Il titolare si sarebbe accordato con familiari e amici per stampare in continuazione le schedine, senza registrare le giocate.

