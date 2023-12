“Turetta a Giulia ha tolto vita e libertà, con lui 2 anni di inferno”: le parole di Elena Cecchettin



Le parole di Elena Cecchettin, sorella di Giulia, a Chi l’ha visto?: “Filippo Turetta prima di ucciderla le ha fatto vivere due anni di inferno. La controllava, la stressava, le metteva pressione per cui non era libera di vivere la sua vita in ogni caso. Non mi ha mai detto di avere paura di lui perché io ero ostile”.

