Turetta non ha visto i funerali di Giulia Cecchettin in tv, anche i suoi genitori sono rimasti a casa



Rinchiuso nel carcere di Verona, Filippo Turetta non ha seguito l’ultimo saluto in tv all’ex che ha ucciso. La tv nella sua cella è rimasta spenta. I suoi genitori, invece, non sono stati visti alle esequie, sia quelle di Padova sia quelle a Saonara.

