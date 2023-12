Uccise il padre per difendere la madre, Alex condannato a 6 anni di carcere per omicidio volontario



La sentenza di condanna per Alex, il giovane che nel 2020 uccise il padre Giuseppe Pompa per salvare la madre nella loro casa di Collegno, nella città metropolitana di Torino. Concesse tutte le attenuanti, la madre: “Se non fosse stato per lui io non sarei viva, non sarei qui”.

