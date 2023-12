Vanessa, l’ultimo messaggio di Fandaj al compagno di lei. Il racconto di un testimone: “Ho avuto paura”



Stando a quanto emerge dalle indagini in corso, Bunjar Fandaj, attualmente in carcere a Treviso perché accusato dell’omicidio a Riese Pio X di Vanessa Ballan, avrebbe inviato un messaggio con un video al compagno di lei, Nicola, prima della denuncia della coppia per stalking. Il racconto di un cliente del supermercato dove lavorava la vittima: “Mi ha inseguito per essermi intrattenuto più del dovuto con lei”.

Continua a leggere



Stando a quanto emerge dalle indagini in corso, Bunjar Fandaj, attualmente in carcere a Treviso perché accusato dell’omicidio a Riese Pio X di Vanessa Ballan, avrebbe inviato un messaggio con un video al compagno di lei, Nicola, prima della denuncia della coppia per stalking. Il racconto di un cliente del supermercato dove lavorava la vittima: “Mi ha inseguito per essermi intrattenuto più del dovuto con lei”.

Continua a leggere

Continua a leggere