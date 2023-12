Vasto incendio in un mobilificio di Azzano Decimo: soccorse tre persone intossicate dal fumo



Un grosso incendio è scoppiato in un mobilificio, il Fiver, di Azzano Decimo, in provincia di Pordenone, nel pomeriggio di sabato 16 dicembre. Le fiamme hanno iniziato a svilupparsi intorno alle 14:30. A far scattare l’allarme sono stati alcuni residenti, allarmati dalla densa nube di fumo nero che proveniva dai capannoni dell’azienda. Il sindaco Piccini raccomanda: “Tenete le finestre chiuse”.

