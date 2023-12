Vaticano: le ceneri del defunto non vanno disperse in natura, solo una parte nei “luoghi del cuore”



Le nuove disposizioni in un intervisto del Dicastero della Fede sollecitate all’Arcivescovo di Bologna, cardinale Matteo Zuppi. Le ceneri di un defunto possono dunque essere deposte in “un luogo sacro” anche comune, come accade per gli ossari. Divieto assoluto a disperderle per aria, in mare, sui monti o in giardino.

Continua a leggere



Le nuove disposizioni in un intervisto del Dicastero della Fede sollecitate all’Arcivescovo di Bologna, cardinale Matteo Zuppi. Le ceneri di un defunto possono dunque essere deposte in “un luogo sacro” anche comune, come accade per gli ossari. Divieto assoluto a disperderle per aria, in mare, sui monti o in giardino.

Continua a leggere

Continua a leggere