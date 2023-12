Veglia per Vanessa Ballan in Duomo: in quattrocento per dire basta alla violenza sulle donne



Quattrocento persone si sono riunite nel Duomo di Castelfranco Veneto per pregare ed esprimere vicinanza alla famiglia di Vanessa Ballan e del marito Nicola Scapinello. La 26enne, incinta di due mesi, è stata uccisa martedì scorso a coltellate nella sua casa di Spineda da Bujar Fandaj. “Siamo attoniti e sconcertati, ora basta”, hanno detto i presenti.

