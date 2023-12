Venezia, i posti letto per turisti superano i residenti: in 50016 contro 49211 cittadini



Per la prima volta, i posti letto a Venezia sono più delle persone che risiedono in città: sono 50016 i posti letto per i visitatori contro le 49211 persone residenti in città.

Continua a leggere



Per la prima volta, i posti letto a Venezia sono più delle persone che risiedono in città: sono 50016 i posti letto per i visitatori contro le 49211 persone residenti in città.

Continua a leggere

Continua a leggere