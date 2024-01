A Bologna arriva il limite a 30 km/h, il primo multato: “Facevo i 39, una situazione impossibile”



Martedì 16 gennaio ha esordito nella città di Bologna in limite a 30 chilometri orari. Il primo multato della giornata è stato Sergio Battazzi, gioielliere di via Mazzini, che ha raccontato: “Facevo i 39 chilometri orari e mi è stata elevata una contravvenzione di 29 euro e 40. Non l’ho ancora pagata, lo farò tra poco”. Contro l’iniziativa, accolta tra le polemiche, venerdì 19 ci sarà una manifestazione in piazza Maggiore.

Continua a leggere



Martedì 16 gennaio ha esordito nella città di Bologna in limite a 30 chilometri orari. Il primo multato della giornata è stato Sergio Battazzi, gioielliere di via Mazzini, che ha raccontato: “Facevo i 39 chilometri orari e mi è stata elevata una contravvenzione di 29 euro e 40. Non l’ho ancora pagata, lo farò tra poco”. Contro l’iniziativa, accolta tra le polemiche, venerdì 19 ci sarà una manifestazione in piazza Maggiore.

Continua a leggere

Continua a leggere