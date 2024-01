A Palermo sono stati rubati in ospedale i regali destinati ai bimbi malati di cancro



Il segretario del Nursind Palermo: “L’ondata di criminalità è giunta anche in ospedale, e non ha risparmiato nemmeno i doni per i bambini oncologici”. Ma i piccoli pazienti non resteranno senza regali di Natale.

