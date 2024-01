A una recita per l’Epifania 11 intossicati da monosido, tra loro anche bambini



A una recita per l’Epifania in parrocchia 11 persone sono state intossicate da monossido di carbonio: trasportate in codice rosso in ospedale.

Continua a leggere



A una recita per l’Epifania in parrocchia 11 persone sono state intossicate da monossido di carbonio: trasportate in codice rosso in ospedale.

Continua a leggere

Continua a leggere