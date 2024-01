Abbattuto l’autovelox più redditizio d’Italia, di notte e tra la neve segato il palo a Passo Giau



“Questo atto non ci intimorisce, ci attiveremo subito per ripristinare l’autovelox” assicurano dal piccolo comune di Colle Santa Lucia, in provincia di Belluno, che per anni ha primeggiato a livello nazionale per il rapporto tra multe e residenti.

