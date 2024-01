Accetta di aiutare il cugino ma rifiuta soldi in nero, prende 280 euro ma deve darne 19mila: “Assurdo”



Per l’Inps quel lavoro per appena 280 euro non era compatibile con quota cento e la pensione. “Che mi facciano pagare, ma dover versare 19mila euro per averne ricevuto 280, su cui ho anche pagato le tasse, è davvero troppo” ha commentalo il pensionato.

