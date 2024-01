Accoltella agricoltore, è un serial killer degli anni ’90. “È in stato confusionale, non ricorda nulla”



Francesco Passalacqua, 55enne calabrese già noto come “il serial killer della Riviera dei cedri”, viveva in una comunità parrocchiale di accoglienza di Vergato, nel Bolognese. Ha trascorso 26 anni in carcere perché riconosciuto colpevole di quattro omicidi negli Novanta. Il suo legale: “Ora è completamente annebbiato”.

