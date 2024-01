Accoltella agricoltore nel Bolognese: arrestato il ‘serial killer della Riviera dei Cedri’



Un 55enne è stato fermato dai carabinieri per tentato omicidio, porto abusivo di armi e violazione di domicilio. Alcuni giorni fa l’uomo ha accoltellato e ferito gravemente un agricoltore di 65 anni a Tolè di Vergato, nel Bolognese. Il fermato è Francesco Passalacqua, conosciuto come il ‘serial killer della Riviera dei Cedri’, già condannato all’ergastolo per tre delitti del 1997.

Continua a leggere



Un 55enne è stato fermato dai carabinieri per tentato omicidio, porto abusivo di armi e violazione di domicilio. Alcuni giorni fa l’uomo ha accoltellato e ferito gravemente un agricoltore di 65 anni a Tolè di Vergato, nel Bolognese. Il fermato è Francesco Passalacqua, conosciuto come il ‘serial killer della Riviera dei Cedri’, già condannato all’ergastolo per tre delitti del 1997.

Continua a leggere

Continua a leggere