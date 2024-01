Accoltellata da uomo in area di servizio, era l’ex marito: “Pedinata con auto a nolo e targa clonata”



Secondo gli investigatori della polizia e i pm, il 68enne avrebbe premeditato a lungo l’aggressione e aveva come obiettivo uccidere la ex moglie a coltellate. Avrebbe noleggiato in Slovenia una Fiat Tipo, applicando poi sulla vettura una targa italiana clonata da una vettura identica. Infine avrebbe seguito la donna da Milano a Roma, accoltellandola sulla A1 in un’area di servizio a Campi Bisenzio.

