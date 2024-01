Acqua alta a Venezia: marea fino a un metro, ma non viene attivato il Mose



Con il maltempo e la perturbazione prevista per il weekend dell’Epifania, Venezia si è svegliata di nuovo alle prese con l’acqua alta. È stato raggiunto un picco della marea a 100 centimetri ma, come previsto dalle procedure, non è stato attivato il Mose.

