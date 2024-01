Agata Scuto, la mamma su Rosario Palermo: “Con lui vivevo nella paura, ci minacciava continuamente”



“Fatta giustizia, mia figlia può riposare in pace, spero si trovi il corpo. Con lui vivevo nella paura”, è il primo commento della mamma della ventiduenne Agata Scuto dopo la condanna all’ergastolo del suo ex compagno per l’omicidio e l’occultamento del cadavere della giovane.

