Aggredito con spray urticante il marito di Monica Poli, nota per i video social: “Attenzione pickpockets”



Il marito di Monica Poli, la consigliera leghista diventata famosa sul web per i video in cui grida: “Attenzione borseggiatrici, attenzione pickpockets!”, è stato aggredito con uno spray al peperoncino proprio mentre sventava un tentativo di borseggio ai danni di un anziano. “Mi hanno urlato contro che non dovevo intromettermi e ho risposto che sapevo che erano dei ladri. Un secondo dopo ero cieco”, ha raccontato.

