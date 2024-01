“Alessandra Matteuzzi annientata prima di essere uccisa”, chiesto l’ergastolo per Giovanni Padovani



Nel processo a carico di Padovani, presente anche oggi in Aula davanti alla Corte d’Assise di Bologna, l’accusa ha chiesto la massima pena dell’ergastolo per il femminicidio di Alessandra Matteuzzi. “Nel loro rapporto non c’è nulla che abbia a che fare con l’amore o con altri sentimenti positivi. Padovani in realtà disprezzava Matteuzzi” ha sostenuto la pm.

