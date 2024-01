Alessio, trovato carbonizzato a Pistoia. Per l’autopsia è stato colpito alla testa poi dato alle fiamme



Alessio Cini, tecnico tessile di 57 anni il cui cadavere era stato trovato semi carbonizzato due mattine fa in provincia di Pistoia, non si è suicidato per ragioni economiche – come ipotizzato in un primo momento – ma è stato barbaramente ucciso.

