Andreea Rabciuc e il mistero del cadavere trovato 2 anni dopo: “Il casolare era stato già ispezionato”



Giubbino e scarponi sul cadavere trovato in un casolare semi abbandonato a Montecarotto, in provincia di Ancona, appartenevano ad Andreea Rabciuc. L’edificio però era stato già ispezionato durante le ricerche della 27enne scomparsa due anni fa a poca distanza. In attesa degli esami medico legali e del dna, al momento nessuna pista viene esclusa.

Continua a leggere



Giubbino e scarponi sul cadavere trovato in un casolare semi abbandonato a Montecarotto, in provincia di Ancona, appartenevano ad Andreea Rabciuc. L’edificio però era stato già ispezionato durante le ricerche della 27enne scomparsa due anni fa a poca distanza. In attesa degli esami medico legali e del dna, al momento nessuna pista viene esclusa.

Continua a leggere

Continua a leggere