Anna muore e dona gli organi, i figli: “Felici di aver fatto quello che fortemente voleva”



“In questo momento di grande dolore c’è in noi anche tanta felicità per aver fatto quello che mia madre aveva chiesto, la donazione dei suoi organi” hanno dichiarato i figli di Anna Fauci, la donna morta per un aneurisma cerebrale a Palermo e i cui organi sono stati espiantati e donati per sua espressa volontà in vita.

