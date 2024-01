Annamaria D’Eliseo trovata impiccata in casa, svolta nelle indagini: arrestato il marito per omicidio



Per gli inquirenti la morte di Annamaria D’Eliseo non è suicidio ma un femminicidio. La bidella fu trovata morta in casa sua a Lanciano nell’estate del 2022. Arrestato il marito Aldo Rodolfo Di Nunzio.

