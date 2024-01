Anticiclone sull’Italia, sole e temperature anomale oltre la media: le previsioni di mercoledì 24 gennaio



L’arrivo dell’anticiclone africano previsto sull’Italia comincia a far sentire i suoi effetti. Nella giornata di oggi, mercoledì 24 gennaio, assisteremo a generali condizioni di bel tempo e a un ulteriore aumento delle temperature che in Sardegna potrebbero raggiungere punte di 16 gradi. Valori anomali per la stagione che potrebbero perdurare oltre la fine del mese. Le previsioni meteo.

