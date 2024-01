Arrestata per omicidio pluriaggravato la 41enne che si è gettata nel vuoto con la figlia e il cane a Ravenna



La donna di 41 anni che si è gettata da un’impalcatura di un palazzo in via Dradi, vicino al centro di Ravenna, insieme alla figlia di sei anni e al loro cane è stata arrestata. La bimba e l’animale sono morti nell’impatto, la donna invece è ricoverata all’ospedale di Cesena. Ora è accusata per omicidio pluriaggravato ed è accusata di omicidio pluriaggravato e uccisione di animali.

