Arrestato fratellastro di Antonio Cassano: il tiktoker “Giovanni u curt” nella banda che rubava nelle case



Il famigliare dell’ex calciatore è stato arrestato insieme ad altre sette persone con l’accusa di far parte di un gruppo specializzato in rapine in abitazione tra le province di Bari e Barletta-Andria-Trani. Giovanni Cassano ha già numerosissimi precedenti.

