Assolto dopo 32 anni in carcere Beniamino Zuncheddu, il pastore accusato della strage di Sinnai nel ’91



Dopo 32 anni in carcere è stato assolto Beniamino Zuncheddu, il pastore accusato nel 1991 di aver ucciso altri 3 pastori per una faida tra famiglie. L’uomo era stato condannato in via definitiva all’ergastolo per la strage di Sinnai.

