Auto in fiamme nella notte a Lecce, i vigili trovano un cadavere carbonizzato: indagini in corso



I vigili del fuoco di Lecce, intervenuti in via Cavalieri Ordine di Vittorio Veneto per spegnere un’auto in fiamme, hanno trovato all’interno del veicolo un cadavere corpo carbonizzato. Le indagini sono in corso per scoprire l’identità della vittima.

Continua a leggere



I vigili del fuoco di Lecce, intervenuti in via Cavalieri Ordine di Vittorio Veneto per spegnere un’auto in fiamme, hanno trovato all’interno del veicolo un cadavere corpo carbonizzato. Le indagini sono in corso per scoprire l’identità della vittima.

Continua a leggere

Continua a leggere