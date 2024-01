Automobilista 92enne ha un malore, sbanda e travolge ragazzini in scooter: un morto e 4 feriti



L’incidente stradale per un malore che ha colpito il conducente dell’unica vettura coinvolta, un automobilista di 92 anni. Il suo mezzo ha travolto un gruppetto di ragazzi in scooter, tutti minorenni, prima di finire in un fossato a Pagnano d’Asolo, in provincia di Treviso.

