Aveva simulato il suicidio per allontanarsi dalla famiglia: 500 euro di multa per Adamo Guerra



L’uomo, scomparso per alcuni anni e poi trovato in Grecia, era accusato di violazione degli obblighi familiari proprio in connessione alla sua fuga. A denunciarlo, per aver abbandonato il domicilio di Lugo di Romagna (Ravenna) nel 2013 facendo perdere le sue tracce, era stata la moglie.

Continua a leggere



L’uomo, scomparso per alcuni anni e poi trovato in Grecia, era accusato di violazione degli obblighi familiari proprio in connessione alla sua fuga. A denunciarlo, per aver abbandonato il domicilio di Lugo di Romagna (Ravenna) nel 2013 facendo perdere le sue tracce, era stata la moglie.

Continua a leggere

Continua a leggere