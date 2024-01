Beniamino Zuncheddu, assolto dopo 33 anni in carcere: “Ero giovane, mi hanno rubato tutto”



Beniamino Zuncheddu, pastore sardo, era entrato in carcere due mesi prima di compiere 27 anni con l’accusa di triplice omicidio e ne è uscito a 59 anni per non aver commesso il fatto, come stabilito dalla Corte d’appello di Roma. “Ero giovane allora. Ora sono vecchio. Loro mi hanno rubato tutto” dice a Fanpage.it.

Continua a leggere



Beniamino Zuncheddu, pastore sardo, era entrato in carcere due mesi prima di compiere 27 anni con l’accusa di triplice omicidio e ne è uscito a 59 anni per non aver commesso il fatto, come stabilito dalla Corte d’appello di Roma. “Ero giovane allora. Ora sono vecchio. Loro mi hanno rubato tutto” dice a Fanpage.it.

Continua a leggere

Continua a leggere