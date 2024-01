Bimba di 5 anni lanciata dal terrazzo dal padre, l’ex moglie: “La credevo al sicuro, mi fidavo di lui”



È fuori pericolo la bimba di 5 anni lanciata dal terrazzo dell’abitazione nella quale si trovava con il padre, con il quale stava trascorrendo il periodo delle feste. Resta ricoverata in ospedale, ma presto potrebbe lasciarlo per tornare a casa. La mamma: “Mi fidavo del mio ex, non ha mai dato segni di squilibrio”

