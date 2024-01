Bimbo di 9 anni ucciso dal treno a Torino: potrebbe aver attraversato i binari senza accorgersi del mezzo



Il bambino moldavo di 9 anni investito e ucciso da un treno nel Torinese potrebbe aver cercato di attraversare i binari e non si sarebbe accorto del convoglio in arrivo. Si tratta di una prima ipotesi sul tragico incidente avvenuto il 15 gennaio a Borgo Revel, frazione di Verolengo. Nel pomeriggio il piccolo era scappato da una comunità per minori. Sul caso indaga la Procura di Ivrea.

